ٹرمپ کی حکومت میں استعفوں کی لہر؛ امریکی صدر کے گرد فیصلہ سازی کا دائرہ مزید محدود ہوگیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، مصری میڈیا ادارے «النبأ» نے بلومبرگ کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے بعض اعلیٰ حکام کے مسلسل استعفے ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب امریکی حکومت کو اندرونی اور بیرونی محاذوں پر متعدد حساس معاملات کا سامنا ہے۔
اعلیٰ حکام کی رخصتی کے باعث ٹرمپ کو اپنی انتظامی ٹیم میں تبدیلیاں کرنا پڑ رہی ہیں اور اب وہ ان شخصیات پر زیادہ انحصار کر رہے ہیں جن کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، فیصلہ سازی کے دائرے میں اعلیٰ حکام کی تعداد کم ہونے سے بعض اہم معاملات سے نمٹنے کے لیے ٹرمپ کے سامنے موجود اختیارات بھی محدود ہوگئے ہیں۔
اس صورتحال کے نتیجے میں ٹرمپ کے بااعتماد مشیروں اور قریبی حکام کا حکومت کے اہم فیصلوں میں کردار مزید بڑھ گیا ہے، جس سے وائٹ ہاؤس میں اختیارات کے توازن اور فیصلہ سازی کے طریقہ کار پر اثر پڑ سکتا ہے۔
بلومبرگ کے مطابق، ٹرمپ کا اپنے قریبی ساتھیوں پر بڑھتا ہوا انحصار ایک طرف انہیں اپنی پالیسیوں کو تیزی سے آگے بڑھانے میں مدد دے سکتا ہے، تاہم دوسری جانب محدود تعداد میں موجود حکام پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بڑھ رہا ہے۔
امریکی حکومت کو درپیش پیچیدہ داخلی اور خارجی معاملات کے پیش نظر اعلیٰ حکام میں مسلسل تبدیلیاں ٹرمپ کی دوسری مدت کے حکومتی ڈھانچے کے استحکام اور باہمی ہم آہنگی سے متعلق سوالات پیدا کر رہی ہیں۔
اب وائٹ ہاؤس کی انتظامی ٹیم کی ازسرنو تشکیل اور ٹرمپ کی جانب سے اپنے قریبی مشیروں کے درمیان مؤثر ہم آہنگی برقرار رکھنے کی صلاحیت، ان کی حکومت کے آئندہ سفر میں اہم کردار ادا کرسکتی ہے۔
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