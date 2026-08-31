امریکہ کو ایسا سبق سیکھانا چاہیے کہ دوبارہ جارحیت نہ دہرائے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایران کے خلاف امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی جارحیت کا مناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
غریب آبادی نے ایک بیان میں کہا کہ ایران امریکی کارروائی کو اپنے ملک کے خلاف فوجی جارحیت سمجھتا ہے۔ ان کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے ماضی میں بھی واضح کیا ہے کہ ملک کی علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی سطح کی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔
ایرانی نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ خطے میں غیر ملکی طاقتوں کی موجودگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس واقعے سے سنجیدہ سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں ایران کے خلاف ایسی جارحانہ کارروائی دوبارہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔
غریب آبادی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا اور کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار ہے۔
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