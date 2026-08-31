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امریکہ کو ایسا سبق سیکھانا چاہیے کہ دوبارہ جارحیت نہ دہرائے

31 اگست 2026 - 14:18
News ID: 1859534
امریکہ کو ایسا سبق سیکھانا چاہیے کہ دوبارہ جارحیت نہ دہرائے

ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایران کے خلاف امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی جارحیت کا مناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایران کے خلاف امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی جارحیت کا مناسب اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔

غریب آبادی نے ایک بیان میں کہا کہ ایران امریکی کارروائی کو اپنے ملک کے خلاف فوجی جارحیت سمجھتا ہے۔ ان کے مطابق ایرانی مسلح افواج نے ماضی میں بھی واضح کیا ہے کہ ملک کی علاقائی سالمیت کے خلاف کسی بھی سطح کی کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔

ایرانی نائب وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ خطے میں غیر ملکی طاقتوں کی موجودگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو اس واقعے سے سنجیدہ سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ وہ مستقبل میں ایران کے خلاف ایسی جارحانہ کارروائی دوبارہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔

غریب آبادی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے حق سے دستبردار نہیں ہوگا اور کسی بھی جارحیت کا مناسب جواب دینے کے لیے تیار ہے۔

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