  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. اسلامی جمہوریہ ایران

بھارتی وزیرِ اعظم مودی نے صدر پزشکیان سے ملاقات کی

31 اگست 2026 - 14:12
News ID: 1859533
بھارتی وزیرِ اعظم مودی نے صدر پزشکیان سے ملاقات کی

بھارت کے وزیرِ اعظم نریندر مودی نے کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی اور دوطرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، بھارت کے وزیرِ اعظم نریندر مودی نے کرغزستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی اور دوطرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔

ایرانی صدر مسعود پزشکیان اپنے دورۂ کرغزستان کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس اور ’’شنگھائی پلس‘‘ اجلاس میں شرکت اور خطاب کے لیے بشکیک پہنچے ہیں۔ دورے کے آغاز پر انہوں نے بھارتی وزیرِ اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔

ملاقات میں ایران اور بھارت کے درمیان دوطرفہ تعلقات کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔

ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کے فروغ اور باہمی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے امکانات پر بھی گفتگو ہوئی۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha