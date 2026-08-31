شنگهای تعاونی اجلاس میں ایرانی عوام کے حقوق کے حصول کے لیے کوشش کریں گے:عراقچی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس میں حالیہ جنگ اور خطے کی صورتحال سمیت ایرانی عوام کے حقوق کے حصول کا معاملہ اٹھائے گا۔
عراقچی نے کہا کہ حالیہ جنگ اور تنازعات کے تناظر میں ایرانی عوام کے حقوق کا دفاع ایران کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کے مطابق خطے کی موجودہ صورتحال انتہائی غیر مستحکم ہے، اس لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کو اس صورتحال سے مکمل طور پر آگاہ ہونا چاہیے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ خطے میں جاری بحران سے نمٹنے کے لیے شنگھائی تنظیم کے ممالک کو درست اور متحد مؤقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔
دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان دو روزہ دورے پر کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ شنگھائی تعاون تنظیم اور ’’شنگھائی پلس‘‘ اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔
دورے کے دوران ایرانی صدر کی بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم سمیت کرغزستان، روس اور تاجکستان کے صدور سے دوطرفہ ملاقاتیں اور بات چیت بھی متوقع ہے۔
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