تین جنگوں میں اسرائیل کی شکست عوام کی استقامت کا نتیجہ تھی

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،حزب اللہ لبنان کے سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ اسرائیل کو شروع کی گئی تین جنگوں میں عوام کی ثابت قدمی اور مزاحمت کے باعث شکست کا سامنا کرنا پڑا۔
ہفتہ وحدت اسلامی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جب تک عوام ثابت قدم اور مضبوط رہیں گے، دشمن اپنے منصوبوں اور مقاصد کو عملی جامہ نہیں پہنا سکے گا۔
انہوں نے کہا کہ استقامت چاہے کتنی ہی بھاری قیمت کیوں نہ مانگے، یہ مزاحمت کی پوزیشن کو دوبارہ مضبوط بنانے اور اپنے اہداف کے حصول کی صلاحیت بڑھانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان کے مطابق اسی استقامت کے ذریعے دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔
شیخ نعیم قاسم نے فلسطین کے مسئلے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عملی اور اسٹریٹجک اتحاد نے مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ باہمی اختلافات کو داخلی محاذ میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے مسلمان اپنے اصل دشمن سے توجہ ہٹا سکتے ہیں۔
حزب اللہ کے سربراہ نے اس بات پر زور دیا کہ اتحاد، استقامت اور ثابت قدمی دشمن کے منصوبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بنیادی عوامل ہیں۔
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