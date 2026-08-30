عمان سے ہرمز مفاہمت پر عملدرآمد امریکی وعدوں سے مشروط:ایرانی نائب وزیر خارجہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز سے متعلق طے پانے والی مفاہمت پر عملدرآمد امریکہ کی جانب سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے مشروط ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور عمان نے آبنائے ہرمز سے متعلق ضروری انتظامات طے کر لیے ہیں، تاہم یہ مفاہمت اس وقت تک عملی مرحلے میں داخل نہیں ہوگی جب تک امریکہ اپنے وعدوں پر عمل نہیں کرتا۔
غریب آبادی کے مطابق ایران آبنائے ہرمز کھولنے میں جلد بازی نہیں کر رہا اور اپنی دفاعی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ آبنائے ہرمز بدستور بند ہے اور کسی بھی بحری جہاز کو اس راستے سے گزرنے کے لیے ایرانی حکام سے رابطہ اور اجازت درکار ہوگی۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی مسلح افواج آبنائے ہرمز کی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور بغیر اجازت جہازوں کی آمدورفت سے متعلق دعووں کی تصدیق نہیں کی گئی۔
ایرانی نائب وزیر خارجہ نے قطر اور پاکستان کے ساتھ حالیہ رابطوں کو بھی خطے میں جاری سفارتی کوششوں کا حصہ قرار دیا اور کہا کہ اب مفاہمت پر عملدرآمد کے لیے اگلا قدم امریکہ کو اٹھانا ہوگا۔
آپ کا تبصرہ