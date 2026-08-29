ایران پر ایٹمی حملے کی دھمکی پر ٹکر کارلسن کا ردعمل؛ ٹرمپ کو فوری برطرف کرنے کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی ٹی وی میزبان اور معروف قدامت پسند شخصیت ٹکر کارلسن نے ایران کے خلاف جنگ میں جوہری ہتھیار استعمال کیے جانے کے امکان پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری طور پر عہدے سے ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔
نیوز ویک کے مطابق، کارلسن نے اپنے پروگرام میں جوہری جنگ کے خطرے میں اضافے سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی اعلیٰ حکومتی عہدیدار اگر جوہری ہتھیار استعمال کرنے کا امکان ظاہر کرے تو وہ قیادت کا حق کھو دیتا ہے اور اسے فوری طور پر برطرف کیا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ وہ اس سے قبل ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی کوششوں کے مخالف تھے اور انہیں بے فائدہ سمجھتے تھے، تاہم امریکی صدر کی جانب سے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کے ممکنہ فیصلے کو انہوں نے ایک ایسی سرخ لکیر قرار دیا ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔
کارلسن نے ایران کے حوالے سے ٹرمپ کے سابقہ بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے، جن میں امریکی مطالبات تسلیم نہ کرنے کی صورت میں ایران کی ’’تمام تہذیب‘‘ کو تباہ کرنے کی دھمکی بھی شامل ہے، کہا کہ ایسے بیانات میں جوہری دھمکی کا عنصر موجود ہے۔
یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران کے خلاف امریکی جنگ اور خارجہ پالیسی کے معاملے پر کارلسن اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہوا ہے۔
کارلسن نے جون میں اعلان کیا تھا کہ وہ ریپبلکن پارٹی سے دور ہو گئے ہیں اور اب اس جماعت کی حمایت نہیں کرتے۔ انہوں نے امریکہ میں تیسری سیاسی جماعت کے قیام کے امکان کا بھی اظہار کیا تھا۔
کارلسن اس سے قبل بھی امریکی جنگی پالیسی اور بھاری فوجی اخراجات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے بیرونِ ملک جنگوں کو امریکہ کے بڑھتے ہوئے قرضوں کی ایک وجہ قرار دے چکے ہیں۔
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