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امریکی سفارت کاروں اور ان کے اہلِ خانہ کی خطے میں بتدریج واپسی شروع

29 اگست 2026 - 17:34
News ID: 1858812
امریکی سفارت کاروں اور ان کے اہلِ خانہ کی خطے میں بتدریج واپسی شروع

رپورٹس کے مطابق ایران کے ساتھ کشیدگی کے باعث خطے سے واپس بلائے گئے امریکی سفارت کاروں اور ان کے اہلِ خانہ نے مشرقِ وسطیٰ میں قائم امریکی سفارت خانوں میں بتدریج واپس آنا شروع کر دیا ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی سفارت کاروں اور ان کے اہلِ خانہ نے مشرقِ وسطیٰ میں قائم امریکی سفارت خانوں میں بتدریج واپسی شروع کر دی ہے۔

روسیا الیوم کے مطابق، قطر، کویت اور بحرین میں قائم امریکی سفارت خانوں نے جمعہ کے روز اعلان کیا کہ سفارتی عملے کی نقل و حرکت سے متعلق پہلے عائد کی گئی بعض پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔

اس سے قبل امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا تھا کہ واشنگٹن رواں ہفتے سے ان سفارت کاروں کو دوبارہ مشرقِ وسطیٰ میں اپنی سفارتی نمائندگیوں پر بھیجنے کا عمل شروع کر سکتا ہے، جنہیں ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور جنگ کے بعد خطے سے واپس بلا لیا گیا تھا۔

امریکی سفارت کاروں کی واپسی کو خطے میں سفارتی سرگرمیوں کی بتدریج بحالی کی جانب ایک قدم قرار دیا جا رہا ہے۔

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