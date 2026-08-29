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عالمِ شیعہ پاکستان: رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے

29 اگست 2026 - 17:33
News ID: 1858809
عالمِ شیعہ پاکستان: رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے

لاہور: وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے صدر آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی نے ماہِ ربیع الاول کی اہمیت بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ خوشیوں کا مہینہ ہے اور اس کی سب سے بڑی خوشی رسولِ اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باسعادت ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ سیرتِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں اور باہمی اتحاد و برداشت کو فروغ دیں۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نجفی نے جامعۃ المنتظر کے جامع مسجد امام علیؑ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ربیع الاول خوشیوں کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں رسولِ اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باسعادت ہوئی، امام مہدیؑ کی امامت کا آغاز ہوا، رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰؑ کا نکاح ہوا جبکہ 17 ربیع الاول کو امام جعفر صادقؑ کی ولادت ہوئی۔

انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی میں تنوع رکھا ہے کیونکہ انسان فطری طور پر تنوع پسند کرتا ہے۔

وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے صدر نے موجودہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج عالمِ اسلام کے ہر ملک کو مختلف مسائل کا سامنا ہے اور مسلمان بعض اوقات معمولی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے مطابق بہت سے مسائل کی بنیادی وجہ برداشت اور تحمل کی کمی ہے۔

انہوں نے کہا کہ دشمن ہمارے خلاف متحد ہیں، جبکہ ہم ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن اور ایک قبلہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے باوجود مطلوبہ اتحاد پیدا نہیں کرسکے۔

آیت اللہ نجفی نے سیرتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ میثاقِ مدینہ میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ایک ساتھ جمع کیا اور مدینہ کے دفاع کے لیے ان کے درمیان معاہدہ بھی کیا۔

انہوں نے کہا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاقِ عظیم کے بلند مرتبے پر فائز تھے۔

انہوں نے قرآن کریم کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نیک اور صالح انسان فضول اور بے مقصد کاموں سے دور رہتے ہیں۔

وفاق المدارس الشیعہ پاکستان کے صدر نے مذہبی اجتماعات کے حوالے سے بعض حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل یا عزاداری کے جلوس نکالنے کے لیے اجازت لینا ضروری قرار دیا جاتا ہے، جبکہ بہت سے غلط اور نامناسب کام بغیر کسی اجازت کے انجام دیے جاتے ہیں۔

آیت اللہ نجفی نے کہا کہ اگر مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو دنیا میں ان کی عزت میں اضافہ ہوگا، بصورتِ دیگر ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنے گی۔

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