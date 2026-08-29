یمن حکومت کا شہید الرہوی کی پہلی برسی پر شہدا کے مشن کو جاری رکھنے کا عزم

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمنی حکومت نے احمد غالب الرہوی اور متعدد وزرا کی پہلی برسی کے موقع پر جاری بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے ’’مجرمانہ اور اچانک حملے‘‘ میں ان کی شہادت ایک جہادی سفر کا نقطۂ عروج تھی اور تمام تر مشکلات اور قربانیوں کے باوجود اس راستے کو جاری رکھا جائے گا۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ امتِ مسلمہ کے مسائل کے دفاع کے لیے یمن کے متعدد رہنماؤں اور حکام کی قربانی اسلامی یکجہتی اور بھائی چارے کی عکاس ہے۔ حکومت کے مطابق ’’فتحِ موعود و جہادِ مقدس‘‘ کے نام سے جاری جنگ میں شہید ہونے والے یمن کے شہدا کا خون فلسطین، لبنان، ایران اور عراق کے شہدا کے خون سے جڑ گیا ہے۔
یمنی حکومت نے اپنے مؤقف میں ثابت قدمی کا اظہار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور امریکا کے حملوں نے یمن کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ عوام اور قیادت کے عزم و استقامت میں مزید اضافہ کیا ہے۔
بیان میں انصار اللہ کے رہنما عبدالملک بدرالدین الحوثی اور یمن کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے سربراہ مہدی المشاط کے کردار کو بھی دشمن کے منصوبوں کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے نمایاں کیا گیا ہے۔
یمنی حکومت نے اپنے بیان کے آخر میں فلسطینی عوام اور فلسطین کے حق میں اپنے موقف کو ’’مستقل اور اصولی‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ صنعا حملوں کا سامنا کرنے والی مسلم اقوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ حکومت کے مطابق شہید رہنماؤں اور حکام کی پہلی برسی کے موقع پر ایک بار پھر اسی عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔
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