حماس کا فلسطین میں مزاحمت تیز کرنے کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حماس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا تازہ جرم فلسطینی عوام کے خلاف اس کے خونریز جرائم کی فہرست میں ایک اور اضافہ ہے اور اس طرح کے اقدامات صرف غصے اور مزاحمت میں اضافے کا باعث بنیں گے۔
حماس نے کہا کہ مغربی کنارہ بدستور مزاحمت اور ثابت قدمی کا مرکز رہے گا۔
حماس نے اسرائیلی حکومت کو بڑھتے ہوئے حملوں اور جرائم کے تمام نتائج کا مکمل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے فلسطینیوں کے قتل، تباہی اور ان میں خوف و ہراس پھیلانے کی پالیسیوں کی مذمت کی۔
حماس کے مطابق، اسرائیلی حملوں کا تسلسل اسے امن و استحکام فراہم نہیں کرسکتا۔
حماس نے جنین اور مغربی کنارے کے دیگر علاقوں کے فلسطینیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیلی حملوں اور آبادکاروں کی کارروائیوں کے مقابلے میں مزاحمت جاری رکھیں اور قومی اتحاد مضبوط کرتے ہوئے فلسطینیوں کے قتل، ان کی سرزمین کے الحاق اور جبری بے دخلی کے منصوبوں کا مقابلہ کریں۔
حماس نے عرب اور اسلامی ممالک، عالمی برادری، انسانی حقوق کے اداروں اور امدادی تنظیموں سے بھی مطالبہ کیا کہ فلسطینی عوام اور ان کی سرزمین کے خلاف اسرائیلی حملے روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور اسرائیل کو حاصل مبینہ استثنیٰ اور بے سزائی کے ماحول کا خاتمہ کیا جائے، جسے حماس کے مطابق ان کارروائیوں کے تسلسل کا سبب قرار دیا جاتا ہے۔
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