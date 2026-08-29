بحرین میں گمنام سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا شیعہ شہریوں کو نشانہ بنانے میں کردار، سنگین سوالات اٹھنے لگے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، گزشتہ چند روز کے دوران بحرین میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’’ایکس‘‘ پر بعض گمنام اکاؤنٹس کی سرگرمیاں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان اکاؤنٹس کی سرگرمیاں محض سوشل میڈیا تک محدود نہیں بلکہ بعض شہریوں اور سیاسی کارکنوں کے خلاف کارروائیوں سے بھی منسلک ہیں۔
ان میں ’’زیزوم‘‘ نامی ایک اکاؤنٹ بھی شامل ہے جسے بحرین کی حکومت کے ناقدین ایک بااثر گمنام اکاؤنٹ قرار دیتے ہیں۔ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ اس اکاؤنٹ کی سرگرمیاں سوشل میڈیا پر مواد کی اشاعت سے آگے بڑھ کر شہریوں کے خلاف احکامات جاری کرنے اور سکیورٹی و عدالتی مقدمات کی پیروی تک پہنچ چکی ہیں۔
یہ دعوے ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب گزشتہ برسوں کے دوران بحرین میں سیاسی مخالفین، بالخصوص شیعہ شہریوں کے خلاف پابندیوں اور سکیورٹی کارروائیوں پر انسانی حقوق کی جانب سے مسلسل سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں۔
ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض مواقع پر شیعہ مذہبی سرگرمیوں اور مذہبی رسومات کی ادائیگی پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں جبکہ بعض علما، خطیبوں اور مذہبی کارکنوں کو دباؤ یا قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
رپورٹ کے مطابق گمنام اکاؤنٹس کے ذریعے شہریوں کو نشانہ بنانے کا یہ سلسلہ اگر ثابت ہوجاتا ہے تو بحرین کے سرکاری اداروں کی شفافیت، جواب دہی اور سکیورٹی و عدالتی فیصلوں کے طریقۂ کار کے حوالے سے اہم سوالات اٹھ سکتے ہیں۔
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