تیسری قسط | میدان جنگ کی تصویرکشی / دشمن کو پشیمان کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کریں، سپاہ پاسداران

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی انٹیلیجنس تنظیم نے وحدت اور مہربانی کے نبی حضرت احمد مختار (صلی اللہ علیہ و آلہ) کی ولادت با سعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کی اور جرائم پیشہ امریکی دشمن کے خلاف ایرانی قوم کی مجاہدانہ جنگوں کے تمام شہداء، خاص طور پر عالم اسلام کے سید الشہداء حضرت امام خامنہ ای (قُدِّسَ سِرُّہُ) کو خراج تحسین و عقیدت پیش کرتے ہوئے، شریف ایرانی قوم کے نام اپنے بیان میں شرپسند دہشت گرد دشمن کے خلاف تقدیر ساز میدانِ جنگ کی تصویر کشی کی ہے۔
تیسری اور آخری قسط:
امریکہ کی کمزوریاں
تاہم اسی اثناء میں، اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف دشمن کی مسلط کردہ جنگ کے اہداف میں ناکامی اور امریکی حکومت میں 'ماہر ڈھانچوں' کا 'فیصلہ سازی کے عمل' سے مار بھگانے کے مسلسل عمل نے، امریکہ کی اندرونی صورتحال کو سنگین چیلنجوں سے دوچار کر دیا ہے۔ 23 سے زائد فوجی کمانڈروں اور درجنوں سیاسی اور انٹیلی جنس افسران کو ـ جو حکومت کے مخالف ہیں، ـ برطرف کرنا، ان کے عہدوں میں تنزلی اور مکمل برخاستگی، خطے میں، امریکی اقتصادی اشاریوں پر ایران کی فارمولا سازی اور کردار کے منفی اثرات، ٹرمپ کی مقبولیت میں زبردست کمی اور ووٹروں کی حمایت کھونے کا سنگین خطرہ، سیاسی جماعتوں میں صہیونی ریاست کی حمایت کی سطح کے بارے میں وسیع پیمانے پر شکوک وشبہات، اور ایران کے خلاف جارحانہ اور دفاعی جنگی صلاحیت کی حمایت میں امریکی فوج کی محدودیت، کمزوری اور زدپذیری، امریکہ کی اندرونی کمزوریوں میں شامل ہیں جو اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی مفادات کے خلاف ان کے پروگراموں کے نفاذ میں رکاوٹ ہیں۔
سپاہ انٹیلی جنس کا منصوبہ
مذکورہ تمام منصوبہ بندیوں اور یقیناً دشمن کی مذکورہ کمزوریوں اور زد پذیریوں کا جائزہ لینے کے بعد، اعلان کرنا چاہئے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی انٹیلی جنس تنظیم میں آپ کے بیٹے، خداوند تعالیٰ سے استعانت کرتے ہوئے، عوامی انٹیلی جنس نیٹ ورک پر انحصار کرتے ہوئے، اور اپنی تمام تکنیکی اور انسانی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، اور تفويض شدہ مشنز کے مطابق، درج ذیل امور کو اپنے ایجنڈے پر رکھتے ہیں:
1) فوجی شعبے میں دشمن کے معادلات اور فارمولے بنانے والے نظام پر ضرب لگانے کے لئے مستقل نگرانی اور تیاری کو برقرار رکھنا اور بہتر بنانا
2) راہنمائی اور ہدایت پر توجہ مرکوز کرنا اور ساتھ ہی کسی بھی ایسی کارروائی سے نمٹنا جو ملک میں امن، ہمدردی اور قومی ہم آہنگی کو نقصان پہنچائے
3) ملک کے اندر اور سرحدی علاقوں میں دشمن کی جاسوسی سروسز کے امن دشمن منصوبوں کو روکنا
4) "جدید داعشیوں" اور دہشت گرد ٹولوں کے ساتھی اور سہولت کار نیٹ ورک سے نمٹنے کے لئے ہوشیاری اور چوکسی برقرار رکھنا
تجدید عہد
آخر میں، ہمارے عزیز شہداء کے خون کا بدلہ لینے کے لئے زعیم عالیقدر اور مسلمانوں کے امام حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای (دام ظلہ العالی) کی قیادت میں اپنے لافانی اور لازوال عزم پر زور دیتے ہوئے، اپنے امام سے عہد کرتے ہیں کہ ہم آخری اپنے خون کے آخری قطرے اور زندگی کے آخری لمحے تک امام شہید کی سب سے اہم یادگار یعنی "قوی ایران" کے محافظ رہیں گے اور دشمن کو پشیمان کرنے اور عزیز ایرانی قوم کی فکرمندیوں کو دور کرنے کے لئے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کریں گے۔"
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ترجمہ: ابو فروہ
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