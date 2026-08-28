دو دھماکوں نے شام میں تین افراد کی جان لے لی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شام کے شہروں حسکہ اور لاذقیہ میں دو الگ واقعات میں دھماکے ہوئے، جن کے نتیجے میں ایک بچے سمیت تین افراد جاں بحق ہوگئے۔
شام کی ہاوار نیوز ایجنسی کے مطابق، پہلے واقعے میں حسکہ شہر میں محکمۂ انصاف کی عمارت کے قریب واقع السلام چوک میں ایک بم دھماکا ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص اور اس کے ہمراہ موجود بچہ جاں بحق ہوگیا۔ واقعے کے بعد سکیورٹی اہلکاروں نے جائے وقوعہ کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کردیں۔
دوسرا دھماکا لاذقیہ کے الرمل جنوبی علاقے میں دھاتی کباڑ جمع اور الگ کرنے والے ایک مرکز میں ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں وہاں کام کرنے والا ایک شخص جاں بحق ہوگیا۔
شام کی آبزرویٹری برائے انسانی حقوق کے مطابق، متاثرہ شخص جنگی باقیات اور دھاتی ٹکڑوں کو الگ کرنے کے دوران اچانک ہونے والے دھماکے کی زد میں آیا۔ وہ میزائلوں سے تانبا نکالنے کا کام بھی کر رہا تھا۔
حکام نے دھماکے میں استعمال ہونے والے مواد کی نوعیت اور وہاں پہنچنے کے طریقۂ کار کی تحقیقات شروع کردی ہیں۔
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