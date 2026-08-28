امریکہ سے معاہدے کے لیے ایران نے تین اہم شرائط پیش کردیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری میجر جنرل محسن رضایی نے امریکہ کے ساتھ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے تہران کی تین بنیادی شرائط کا اعلان کردیا ہے۔
محسن رضایی نے لبنانی چینل المنار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مغربی ایشیا کے خطے کے تمام ممالک ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کسی بھی ملک میں بدامنی کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہوتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ خطے میں جاری کشیدگی سیاسی، اقتصادی اور سکیورٹی کے حوالے سے تمام پڑوسی ممالک کو متاثر کرتی ہے اور عدم استحکام سرمایہ کاری اور ترقی کے مواقع کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔
ایرانی عہدیدار نے امریکہ کے ساتھ ممکنہ مفاہمت کے لیے تہران کی تین بنیادی شرائط بیان کیں:
مغربی ایشیا کے مختلف محاذوں، بالخصوص لبنان میں جنگ کا خاتمہ۔
اسرائیل کا لبنان کے زیرِ قبضہ علاقوں سے انخلا۔
غزہ میں جنگ کا خاتمہ۔
محسن رضایی نے لبنان کی صورتحال پر بھی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ ایران بیروت اور جنوبی بیروت کے حالات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ بیروت اور جنوبی بیروت ایران کے لیے سرخ لکیر ہیں اور کسی کو ان علاقوں کی جانب پیش قدمی کا حق نہیں۔
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