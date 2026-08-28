علاقائی ممالک امریکہ کو اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے علاقائی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ امریکہ کو اپنی سرزمین اور تنصیبات ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔
عباس عراقچی نے اپنے قطری ہم منصب سے ملاقات کے دوران خطے کے ممالک اور ہمسایہ ریاستوں کی جانب سے کشیدگی میں کمی کے لیے جاری کوششوں کا خیرمقدم کیا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ موجودہ صورتحال براہِ راست امریکہ اور اسرائیل کی فوجی جارحیت کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف امریکی مداخلت پسندانہ اور غیر قانونی اقدامات، بالخصوص بحری محاصرے اور اقتصادی دہشت گردی کا نتیجہ ہے۔
عراقچی نے واضح کیا کہ خطے کے تمام ممالک کو حسنِ ہمسائیگی کے اصول کی پابندی کرنی چاہیے اور امریکہ کو اپنی سرزمین، فضائی حدود اور دیگر سہولیات ایران کے خلاف جارحانہ کارروائیوں کی تیاری یا ان کے نفاذ کے لیے استعمال کرنے سے روکنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ علاقائی ممالک کو ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی فوجی یا اقتصادی کارروائی کے لیے اپنی سرزمین اور وسائل کے استعمال کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔
ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ موجودہ حقائق، ایران کو پہنچنے والے نقصانات اور حالیہ واقعات کو نظرانداز کرتے ہوئے سابقہ صورتحال کی جانب واپسی کی بات نہیں کی جا سکتی۔
عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنے قومی مفادات اور سلامتی کے تحفظ کے لیے پُرعزم اور ثابت قدم ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران اپنی قومی خودمختاری اور مفادات کے دفاع کے لیے دستیاب تمام صلاحیتوں اور وسائل کو بروئے کار لائے گا۔
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