پہلی قسط | میدان جنگ کی تصویرکشی / دشمن کو پشیمان کرنے کے لئے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کریں، سپاہ پاسداران

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی انٹیلیجنس تنظیم نے وحدت اور مہربانی کے نبی حضرت احمد مختار (صلی اللہ علیہ و آلہ) کی ولادت با سعادت کے موقع پر مبارکباد پیش کی اور جرائم پیشہ امریکی دشمن کے خلاف ایرانی قوم کی مجاہدانہ جنگوں کے تمام شہداء، خاص طور پر عالم اسلام کے سید الشہداء حضرت امام خامنہ ای (قُدِّسَ سِرُّہُ) کو خراج تحسین و عقیدت پیش کرتے ہوئے، شریف ایرانی قوم کے نام اپنے بیان میں شرپسند دہشت گرد دشمن کے خلاف تقدیر ساز میدانِ جنگ کی تصویر کشی کی ہے۔
بیان کا متن درج ذیل ہے:
ملتِ ایران! السلام علیکم
'آپ کی تاریخ ساز موجودگی اور میدان، شاہراہ، سفارت کاری اور خدمت' کا مضبوط اتحاد، امریکی-صہیونی منصوبے کے خلاف 200 روزہ مزاحمت کا باعث بنا؛ یہاں تک کہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کا جائزہ واضح طور پر اس بات پر زور دیتا ہے کہ:
1) اسلامی جمہوریہ ایران اپنی بقا اور خودمختاری اور مزاحمتی افواج کے کے تحفظ کے مرحلے سے پوری قوت کے ساتھ عہدہ برآ ہوگیا ہے
2) ایران اپنی قومی برداشت کو مستحکم اور بہتر بنا رہا ہے
3) اسلامی جمہوریہ ایران کی غیر متناسب صلاحیتیں (Asymmetric Capabilities) محفوظ و برقرار ہیں اور امریکہ ایران پر اپنی مرضی مسلط کرنے میں ناکام رہا ہے
4) آبنائے ہرمز پر ایران کی حکمرانی اور کنٹرول قائم و دائم ہے
5) ایران اب صرف دشمن کے حملوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں رکا نہیں ہے بلکہ تزویراتی اقدام کی سطح اور وسعت بڑھانے اور جنگ اور سفارت کاری کے 'وقت اور مقام' (Time and space) اور لاگت پر اثر انداز ہونے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔
اسی سلسلے میں امریکی، صیہونی اور برطانوی انٹیلی جنس سروسز کی مشترکہ کمیٹی میں بعض انقلاب دشمن افراد کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف نام نہاد "حماسی غضب (So-called epic fury)" آپریشن کے نتائج کا جائزہ لیتے ہوئے، دشمن نے "فوجی حملوں کے ذریعے تختہ الٹنے" کی حکمت عملی کی ناکامی کا اعتراف کیا ہے۔
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ترجمہ: ابو فروہ
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