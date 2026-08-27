نائجیریا کے مختلف شہروں میں جشنِ میلاد النبیؐ کے عظیم الشان جلوس، لاکھوں افراد کی شرکت

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نائجیریا کے مختلف شہروں میں 12 ربیع الاول 1448ھ، بمطابق 3 ستمبر 2026ء، جشنِ میلاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ریلیاں اور جلوس نکالے گئے، جن میں لاکھوں افراد نے شرکت کی۔
مقامی ذرائع کے مطابق نائجیریا کے مختلف شہروں میں ہر سال منعقد ہونے والی میلاد النبی ﷺ کی تقریبات اس سال بھی بھرپور مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منعقد ہوئیں۔ مردوں، خواتین، بچوں، نوجوانوں اور بزرگوں سمیت معاشرے کے مختلف طبقات نے ان جلوسوں میں شرکت کی۔
شرکاء نے سفید اور خوشبودار لباس زیب تن کر رکھے تھے اور منظم انداز میں سڑکوں پر جلوس کی صورت میں آگے بڑھتے رہے۔ راستے بھر فضائیں درود و سلام، نعتوں، مذہبی ترانوں اور رسول اکرم ﷺ کی مدح و ثنا سے گونجتی رہیں۔
جشنِ میلاد کے ان اجتماعات میں شیخ ابراہیم یعقوب زکزاکی کی قیادت میں اسلامی تحریک نائجیریا کے کارکنوں اور حامیوں نے بھی نمایاں شرکت کی۔ شرکاء نے مختلف پرچم اور مذہبی و مزاحمتی رہنماؤں کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔
جلوس کے دوران حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور اہل بیت اطہارؑ سے محبت و عقیدت کا اظہار کیا گیا اور ان کی شان میں نعتیہ کلام اور اشعار پیش کیے گئے۔
اس موقع پر شرکاء اور جلوس دیکھنے والے شہریوں میں مٹھائیاں، بسکٹ اور مختلف اقسام کے تیار شدہ کھانے بھی تقسیم کیے گئے، جس سے مختلف شہروں کا ماحول جشن اور خوشی سے بھر گیا۔
رپورٹ کے مطابق نائجیریا میں منعقد ہونے والی یہ تقریبات میلاد النبی ﷺ کے سلسلے میں جلوسوں کے پہلے مرحلے پر مشتمل تھیں۔ ان تقریبات کا ایک اور مرحلہ 17 ربیع الاول کو ملک کے مختلف علاقوں میں منعقد کیے جانے کی توقع ہے۔
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