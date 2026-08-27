عاصم منیر کا تہران کا دورہ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا حصہ تھا:پاکستان

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، پاکستان کی وزارتِ خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کے لیے اسلام آباد اپنی ثالثی کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔
پاکستانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے جمعرات کو ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کے حوالے سے کہا کہ پاکستان دوست ممالک کے تعاون سے دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت اور ثالثی کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہران کا حالیہ دورہ بھی انہی ثالثی کی کوششوں کا حصہ تھا۔ ان کے مطابق اس دورے کا مقصد مذاکراتی عمل کو دوبارہ فعال کرنے اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے کوششوں کو آگے بڑھانا تھا۔
عاصم منیر نے گزشتہ پیر کو تہران کے دورے کے دوران ایرانی مجلس کے اسپیکر محمدباقر قالیباف، صدر مسعود پزشکیان اور سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی سے ملاقاتیں کیں اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔
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