ٹرمپ نے امریکہ میں ہائی الرٹ کیا جاری

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک کے بجلی کے نظام کو بیرونی خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے قومی ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے۔
امریکی وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ نے امریکہ میں استعمال ہونے والے بجلی کے نظام کے آلات کی سلامتی، سالمیت اور قابلِ اعتماد کارکردگی کے تحفظ کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں۔ اس اقدام کا خاص مقصد بیرونی عناصر کی جانب سے ممکنہ مداخلت اور خطرات کا تدارک کرنا ہے۔
اعلامیے کے مطابق یہ فیصلہ ’’بین الاقوامی ہنگامی اقتصادی اختیارات ایکٹ‘‘ اور ’’قومی ہنگامی حالات کے قانون‘‘ کے تحت کیا گیا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ بیرونِ ملک تیار ہونے والے بڑے پیمانے کے بجلی کے نظام کے بعض آلات امریکہ کے لیے غیر معمولی اور سنگین بیرونی خطرات پیدا کر سکتے ہیں۔
نئے حکم کے تحت امریکہ میں بیرونِ ملک تیار کردہ بعض برقی آلات کی خریداری یا تنصیب پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ اس میں متعلقہ سافٹ ویئر اور ڈیجیٹل صلاحیتیں بھی شامل ہیں، جن کے بارے میں امریکی حکومت کا مؤقف ہے کہ وہ سائبر سکیورٹی یا بجلی کے نظام کے آپریشن سے متعلق خطرات پیدا کر سکتی ہیں۔
وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکہ کا بیرونی ذرائع سے برقی آلات اور بڑے پیمانے کے بجلی کے نظام سے متعلق سامان پر مسلسل انحصار سپلائی چین کو کمزور بنا رہا ہے اور اس سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔
امریکی حکومت نے اس اقدام کو ملک کے اہم توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو ممکنہ بیرونی مداخلت، سائبر حملوں اور دیگر آپریشنل خطرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش قرار دیا ہے۔
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