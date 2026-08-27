مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملے، فلسطینیوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائیوں میں شدت آگئی ہے، جہاں مختلف شہروں اور دیہات میں چھاپہ مار کارروائیوں کے دوران متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ بعض علاقوں میں فائرنگ اور جھڑپوں کی بھی اطلاعات ہیں۔
فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے جمعرات کی رات اور صبح مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے مارے، املاک کی تلاشی لی اور متعدد فلسطینی نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔
شمالی مغربی کنارے کے شہر جنین کے قریب کفیرت میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی گھر پر دھاوا بول کر وہاں موجود سامان کی تلاشی لی اور ایک نوجوان کو گرفتار کرلیا۔ اسی دوران سیلات الحارثیہ میں بھی متعدد گھروں پر چھاپے مارے گئے اور قصی معاذ شواہنہ، عیسیٰ خباس اور ولید احد جردات نامی تین نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا۔
نابلس میں جمال عبدالناصر پارک پر چھاپے کے دوران کئی فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ زیتا جماعین اور مادما دیہات میں بھی اسرائیلی فوج نے کارروائیاں کرکے متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ اسی دوران اسرائیلی آبادکاروں نے نابلس کے مشرقی علاقے میں داخل ہوکر حضرت یوسفؑ کے مزار کو بھی نشانہ بنایا۔
شمالی مغربی کنارے کے طولکرم میں بھی اسرائیلی فوج نے عنبتا شہر میں متعدد گھروں پر دھاوا بولا، جن میں سابق فلسطینی قیدیوں کے گھر بھی شامل تھے۔ سلفیت، قلقیلیہ، طمون، طوباس اور مقبوضہ بیت المقدس کے شمال میں واقع حزما سمیت دیگر علاقوں میں بھی اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں۔
ادھر رام اللہ کے شمال مغرب میں واقع ام صفا گاؤں پر اسرائیلی آبادکاروں کے حملے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔
یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اقوام متحدہ نے مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔
اقوام متحدہ کے مطابق رواں سال اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینیوں کے خلاف ہر ماہ اوسطاً 200 حملے کیے ہیں، جو اس نوعیت کے واقعات کی ریکارڈ کی جانے والی بلند ترین شرح ہے۔ گزشتہ ماہ کے اختتام تک مغربی کنارے میں آبادکاروں کے حملوں کی مجموعی تعداد 1400 سے تجاوز کرچکی تھی۔
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