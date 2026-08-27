ٹرمپ نے امریکی بجلی کے نظام کے تحفظ کے لیے قومی ہنگامی حالت نافذ کر دی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتظامی حکم نامے کے ذریعے امریکی بجلی کے نظام کے تحفظ کے لیے قومی ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔
حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بعض غیر ملکی عناصر امریکی بجلی کے نظام کی کمزوریوں کو مسلسل پیدا اور استعمال کر رہے ہیں، جس سے ملک کی قومی سلامتی، اقتصادی نظام اور اہم بنیادی ڈھانچے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔
حکم نامے کے تحت واشنگٹن بجلی کے نظام میں استعمال ہونے والے بعض غیر ملکی آلات کی خریداری، درآمد اور تنصیب کو محدود یا ممنوع قرار دے گا، بالخصوص ایسے آلات جن سے سائبر سکیورٹی یا عملیاتی خطرات پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ ان میں بجلی کی ترسیل کے آلات، حساس سافٹ ویئر اور متعلقہ ڈیجیٹل نظام شامل ہیں۔
امریکی حکومت کو بعض برقی آلات میں موجود ڈیجیٹل خامیوں پر بھی تشویش ہے۔ واشنگٹن کے مطابق ان خامیوں کے ذریعے غیر ملکی حکومتیں امریکہ کے اہم بنیادی ڈھانچے تک دور سے رسائی حاصل کر سکتی ہیں۔
حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ برقی آلات اور بڑے پیمانے پر بجلی کے نظام کے لیے غیر ملکی ذرائع پر مسلسل انحصار امریکہ کی سپلائی چین کو کمزور اور اس کے بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو مزید خطرے سے دوچار کرتا ہے۔
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