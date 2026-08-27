قرآن سے وابستگی ہی امتِ مسلمہ کی فکری و عملی بیداری کا راستہ ہے: علامہ سید جواد نقوی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستان کے شہر لاہور میں جامعہ عروۃ الوثقیٰ کے زیر اہتمام جشنِ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر سالانہ ’’اتحادِ امت‘‘ ریلی کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تحریکِ بیداری امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سربراہ حجۃ الاسلام علامہ سید جواد نقوی نے اتحادِ امت کو موجودہ دور کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تقریباً دو ارب مسلمانوں کی موجودگی کے باوجود امتِ مسلمہ ابھی تک قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنا حقیقی کردار ادا نہیں کر سکی۔
انہوں نے زور دیا کہ عالمِ اسلام کے فکری اور تعلیمی مراکز میں قرآن کریم کو نظامِ تعلیم و فکر کا محور بنایا جائے۔ ان کے بقول قرآن سے وابستگی ہی امتِ مسلمہ کی فکری اور عملی بیداری کا راستہ ہے۔
علامہ جواد نقوی نے خطے میں مزاحمتی تحریکوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حماس، حزب اللہ اور یمن و عراق کے مجاہدین مزاحمت کی علامت ہیں، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت بھی مزاحمت اور ایمانی غیرت کی علامت ہے۔
انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کی حمایت پر مبنی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایسی پالیسیاں امتِ مسلمہ کو کمزور کرنے کا سبب بنی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مظلوموں کے خون پر خاموشی اختیار کرنا امتِ مسلمہ کے ضمیر اور ذمہ داری کے منافی ہے۔
پاکستان کی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے علامہ جواد نقوی نے کہا کہ پاکستانی قوم میں غیرت، ایمان اور بیداری کی صلاحیت موجود ہے اور اسے ایک شایانِ شان قیادت اور قرآنی نظام کی روشنی میں متحد ہونا چاہیے۔
انہوں نے آخر میں کہا کہ اگر امتِ مسلمہ اپنی حقیقی شناخت اور اصولوں کی طرف واپس لوٹ آئے اور قرآن کریم کی تعلیمات کو فکری، سماجی اور عملی میدانوں میں اپنا محور بنائے تو وہ تاریخ کا رخ تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
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