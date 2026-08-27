عراق سے غیر ملکی افواج کا انخلا؛ قومی خودمختاری کی تاریخ میں اہم سنگِ میل ہوگا، حشد الشعبی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، الحشد الشعبی کے شعبہ اطلاعات کے سربراہ مہند العقابی نے عراقی سکیورٹی میڈیا کے ہفتہ وار اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عراق سے غیر ملکی افواج کے انخلا کا عمل ملک کی قومی خودمختاری کی تاریخ میں ایک اہم مرحلہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ الحشد الشعبی کا بعض گروہوں سے تنظیمی رابطہ ختم کرنے کا عمل بدستور جاری ہے، خصوصاً سرایا السلام، عصائب اہل الحق اور کتائب امام علیؑ کے حوالے سے یہ اقدامات بہترین انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔
العقابی نے مزید کہا کہ الحشد الشعبی عراق کے یومِ خودمختاری کی یاد منانے کے لیے اپنی میڈیا اور ثقافتی سرگرمیوں کی تیاری مکمل کرنے والا پہلا ادارہ تھا۔ یہ دن ملک سے غیر ملکی افواج کے انخلا کی مناسبت سے عراق کی تاریخ میں خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ الحشد الشعبی کی میڈیا مہم اس مناسبت سے تقریباً ایک ہفتہ قبل شروع کی جائے گی اور عراق کے تمام صوبوں تک پھیلائی جائے گی۔
الحشد الشعبی کے شعبہ اطلاعات کے سربراہ نے اس تاریخی دن کو یاد رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے میڈیا اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ عوام کے سامنے اس دن کی اہمیت کو اجاگر کریں، کیونکہ یہ مناسبت آئندہ نسلوں کی یادداشت کا بھی حصہ بنے گی۔
انہوں نے کہا کہ عراقی حکومت نے 30 ستمبر کو یومِ خودمختاری منانے کی جانب ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور مزاحمتی گروہوں نے بھی اس مقصد کے حصول میں اہم کردار ادا کیا ہے۔
مہند العقابی نے آخر میں کہا کہ الحشد الشعبی اپنی ذمہ داریاں بدستور بہترین انداز میں انجام دے رہا ہے اور سرحدی علاقوں اور آزاد کرائے گئے علاقوں کے قریب اپنی فورسز کی تعیناتی برقرار رکھتے ہوئے سکیورٹی اور میدانی ذمہ داریاں بھی جاری رکھے گا۔
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