طرابلس کی عوامی کمیٹیوں کی امریکی سفیر پر کڑی تنقید؛ اسرائیل کی حمایت مسترد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، طرابلس کی عوامی کمیٹیوں کی انجمن کے سربراہ سمیر الحاج نے امریکی سفیر میشل عیسیٰ کے دورۂ دارالفتویٰ اور ان کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سفیر کے یہ مؤقف لبنان، اس کی خودمختاری اور عوام کے لیے نقصان دہ ہیں۔
انہوں نے کہا کہ طرابلس کے عوام اسرائیل کی حمایت پر مبنی امریکی پالیسی کو سختی سے مسترد کرتے ہیں، کیونکہ امریکی ہتھیاروں کے ذریعے اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے دیہات میں گھروں کو تباہ اور شہریوں کو نشانہ بنایا ہے۔
سمیر الحاج نے جنوبی لبنان، پورے فلسطین اور شام میں اسرائیلی فوج کے روزانہ حملوں اور جرائم کی بھی شدید مذمت کی۔
انہوں نے دارالفتویٰ میں امریکی سفیر کے اس مؤقف کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جس میں ان کے بقول مظلوم اور ظالم کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی سفیر کو زیادہ منصفانہ مؤقف اختیار کرنا چاہیے۔
طرابلس کی عوامی کمیٹیوں کی انجمن کے سربراہ نے اسرائیل اور امریکہ کے حملوں میں شہید ہونے والوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی لبنان، بیروت کے جنوبی مضافات اور دیگر حملہ زدہ علاقوں میں بہنے والے شہداء کے خون کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔
انہوں نے مزید کہا کہ شہداء کا خون اور لبنان کی مزاحمتی قوتوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی اور ایسے بیانات جو ان کے نزدیک ناانصافی اور غلط ہیں، صرف ان کے کہنے والوں کے مؤقف کی نمائندگی کرتے ہیں، لبنانی عوام کی نہیں۔
قابل ذکر ہے کہ امریکی سفیر میشل عیسیٰ نے لبنان کے مفتی اعظم شیخ عبداللطیف دریان سے ملاقات کے بعد حزب اللہ کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ امریکہ حزب اللہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم اس کے لیے حزب اللہ کے پاس امریکہ کو پیش کرنے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات رکے نہیں ہیں اور روم میں جاری مذاکرات تکنیکی نوعیت کے ہیں، جن کے لیے کوئی مقررہ مدت طے نہیں کی گئی۔
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