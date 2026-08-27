جنوبی لبنان اسرائیلی حملوں کی زد میں؛ فضائی حملے اور بڑے پیمانے پر دھماکے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان کے ضلع صور میں واقع قصبے المنصوری پر شدید فضائی حملے کیے۔ ان حملوں کے ساتھ جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں میں توپ خانے سے گولہ باری، بڑے دھماکوں اور تباہی و مسماری کی کارروائیاں بھی کی گئیں۔
لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی نے بدھ کی رات گئے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے صربین قصبے پر دو مرتبہ بمباری کی۔ وادی زبقین کو توپ خانے سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ بیت اور یاطر کے درمیان علاقے میں بھی اسرائیلی طیاروں نے دو فضائی حملے کیے۔
رپورٹ کے مطابق، الخردلی سڑک کے قریب دریائے لیتانی کے راستے پر بھی اسرائیلی توپ خانے نے شدید گولہ باری کی۔ اسرائیلی فورسز نے صور کے جنوب میں المنصوری کے سامنے واقع بیوت السیاد قصبے میں ایک بڑا دھماکا بھی کیا۔
دوسری جانب ضلع مرجعیون میں اسرائیلی بلڈوزر نے حولا قصبے میں متعدد عمارتوں کو مسمار کرنے اور زمین کی کھدائی کی کارروائی کی۔ اسی طرح بنی حیّان قصبے کو بھی توپ خانے کی گولہ باری اور کھدائی کی کارروائیوں کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوحہ کفررمان اور الدبشہ پہاڑی کے اطراف میں بھی وقفے وقفے سے توپ خانے کی گولہ باری کی اطلاعات ہیں۔
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