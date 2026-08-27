ایران اور چین کے تعلقات کو کسی کی اجازت درکار نہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے خصوصی نمائندے برائے امورِ چین محمدباقر قالیباف نے امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں کو مسترد کرنے کے چینی مؤقف کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے کسی تیسرے ملک کی اجازت کی ضرورت نہیں۔
قالیباف نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ ایران غیر قانونی امریکی پابندیوں کے خلاف چین کے اصولی مؤقف کو سراہتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور چین کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری باہمی احترام، دونوں ممالک کے لیے باہمی مفاد رکھنے والے تعاون اور ایک کثیر قطبی عالمی نظام کے مشترکہ وژن پر قائم ہے۔
ایرانی عہدیدار نے مزید واضح کیا کہ ایران اور چین کے تعلقات کسی بیرونی ملک کی اجازت یا منظوری کے محتاج نہیں ہیں۔
قالیباف کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چین نے ایران کے خلاف یکطرفہ امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات خطے میں کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔
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