جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ لبنانی ذرائع کے مطابق اسرائیلی فوج نے بدھ کے روز جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں متعدد دھماکے اور شدید گولہ باری کی۔
رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج نے الخِیام کے علاقے میں چار دھماکے کیے، جبکہ بنی حیان کو توپ خانے سے شدید حملوں کا نشانہ بنایا گیا۔
اسی دوران برعشیت کے اطراف، خصوصاً عیترون کی سمت، بھی ایک دھماکے کی اطلاع ملی ہے۔ اسرائیلی توپ خانے نے المنصوری کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ جنوبی لبنان کے بیوت السیاد میں بھی دھماکے کی خبر سامنے آئی ہے۔
یہ حملے ایسے وقت میں جاری ہیں جب لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ موجود ہے۔ تاہم رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے جنوبی لبنان میں حملوں اور فوجی موجودگی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔
لبنان اور اسرائیل نے امریکا کی ثالثی میں ایک فریم ورک معاہدہ بھی طے کیا تھا، جس کا مقصد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جاری جنگ کا خاتمہ بتایا گیا تھا۔ یہ معاہدہ واشنگٹن میں دونوں فریقوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے کئی ادوار کے بعد سامنے آیا۔
تاہم معاہدے پر بعض حلقوں کی جانب سے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ناقدین کے مطابق اسرائیلی افواج کے انخلا کی قانونی حیثیت اور حتمی مدت کے حوالے سے اب بھی واضح صورتحال موجود نہیں ہے۔
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