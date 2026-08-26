حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں:امریکہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، لبنان میں امریکی سفیر میشل عیسیٰ نے کہا ہے کہ امریکا حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے، تاہم ان کے بقول بات چیت اسی صورت میں ممکن ہوگی جب حزب اللہ کے پاس امریکا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی معاملہ ہو۔
میشل عیسیٰ نے لبنان کے مفتیِ اعظم شیخ عبداللطیف دریان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکا حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو مسترد نہیں کرتا۔
امریکی سفیر نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جاری مذاکرات کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے۔ ان کے مطابق روم میں ہونے والے مذاکرات فی الحال تکنیکی نوعیت کے ہیں اور ان کے لیے کوئی حتمی مدت مقرر نہیں کی گئی۔
انہوں نے لبنان کی موجودہ سکیورٹی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکا آئندہ دو روز کے دوران علی الطاہر کے علاقے میں ہونے والی پیش رفت پر نظر رکھے گا۔
میشل عیسیٰ نے جنگ بندی اور بعض علاقوں کو آزمائشی طور پر نافذ کرنے سے متعلق پیش رفت کا بھی ذکر کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ منصوبوں میں پیش رفت جاری ہے، تاہم کاغذ پر تیار کیے گئے کسی بھی معاہدے یا انتظام کو عملی شکل دینے میں وقت درکار ہوتا ہے۔
لبنان کے جنوب میں اسرائیلی حملوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کے تناظر میں امریکی سفیر کا حزب اللہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آمادگی کا بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب خطے میں کشیدگی اور ممکنہ فوجی تصادم کے خدشات بدستور موجود ہیں۔
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