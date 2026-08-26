’’مرآۃ البحرین‘‘: بحرین کی اوقاف شیعہ امور میں حکومتی مداخلت بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ’’مرآۃ البحرین‘‘ نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ہر مذہب اور مذہبی گروہ کے اپنے مخصوص عقائد، مذہبی رسومات اور روایات ہوتی ہیں اور ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔
رپورٹ میں بحرین حکومت کے شیعہ شہریوں سے متعلق حالیہ اقدامات کو ان حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے محکمہ اوقاف شیعہ پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ ایسے افراد کو استعمال کر رہا ہے جو شیعہ مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور احکام پر اثرانداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔
’’مرآۃ البحرین‘‘ نے محکمہ اوقاف شیعہ کے حالیہ اعلامیے کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بحرینی حکومت حسینیوں کے انتظامی ڈھانچے میں مزید مداخلت کرنا چاہتی ہے اور ان کے انتظامی بورڈز کے ارکان کی تقرری کے عمل کو سکیورٹی اداروں کی نگرانی میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔
رپورٹ میں اس اقدام کو بحرین کی شیعہ برادری کے مذہبی اور سماجی معاملات میں حکومتی مداخلت قرار دیا گیا ہے۔
ویب سائٹ نے محکمہ اوقاف شیعہ کی کارکردگی پر بھی تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسے حسینیوں کے منتظمین یا انتظامی بورڈ کے ارکان مقرر کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ رپورٹ میں الزام لگایا گیا کہ گزشتہ برسوں کے دوران یہ ادارہ بحرین کی وزارتِ داخلہ کی پالیسیوں پر عمل درآمد کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے۔
رپورٹ میں مزید دعویٰ کیا گیا کہ بحرینی حکومت حسینیوں کے انتظامی معاملات میں اثر و رسوخ بڑھا کر ان مراکز میں سیاسی اور سماجی موضوعات کو محدود کرنے اور امام حسین(ع) کی تحریک اور اہل بیت(ع) کی تعلیمات سے وابستہ مفاہیم کو اجاگر ہونے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔
’’مرآۃ البحرین‘‘ نے آخر میں بحرین میں شیعہ مذہبی اداروں سے متعلق حکومتی پالیسیوں کو شیعہ مسلمانوں کی مذہبی اور سماجی سرگرمیوں پر عائد کی جانے والی وسیع تر پابندیوں کا حصہ قرار دیا اور حسینیوں سمیت دیگر مذہبی مراکز کے انتظامی امور میں حکومتی مداخلت بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا۔
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