تحریکِ امت لبنان: اسلامی اتحاد شرعی فریضہ اور امت کی بقا کی ضمانت ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، تحریکِ امت لبنان نے میلادِ رسول اکرم(ص) اور ہفتۂ وحدت کے موقع پر بیروت کی شیخ احمد کفتارو مسجد میں قرآن خوانی اور دینی ترانوں پر مشتمل خصوصی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں علما، سیاسی و سماجی شخصیات، سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، بلدیاتی عہدیداروں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب کا آغاز شیخ عبدالقادر ترنینی کے خطاب سے ہوا، جس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی گئی۔ ’’ہیئت آیات‘‘ گروپ نے رسول اکرم(ص) کی سیرت، اسلامی بھائی چارے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے موضوع پر دینی ترانے پیش کیے۔
تحریکِ امت لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ عبداللہ جبری نے میلادِ رسول اکرم(ص) کے ایمانی اور سیاسی پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رسول اکرم(ص) کی ولادت محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسی امت کی تشکیل کا آغاز تھا جس نے انسانوں کو جاہلیت کی تاریکی اور انتشار سے نکال کر عدل اور بھائی چارے کی طرف رہنمائی کی۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں، جب عالمِ اسلام مختلف بحرانوں اور چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، اسلامی اتحاد کو صرف سیاسی یا ذرائع ابلاغ کے نعرے کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ یہ ایک شرعی فریضہ اور امت کی بقا کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔
ایرانی سفارتخانے کے ثقافتی مشیر محمدرضا مرتضوی نے بھی قرآن کریم کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان اتحاد برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔
انہوں نے کہا کہ دشمن اسلامی امت میں اختلافات اور دوریاں پیدا کرکے مسلمانوں کے اتحاد کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مرتضوی نے فلسطین اور لبنان کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم(ص) کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے اور غزہ، مغربی کنارے اور جنوبی لبنان میں جاری حالات کے حوالے سے مسلمانوں کی ذمہ داری پر بھی زور دیا۔
تقریب کے اختتام پر شیخ مؤمن الرفاعی نے مجاہدین اور جنگجوؤں کی کامیابی و نصرت اور فلسطین و لبنان کے ثابت قدم عوام کی فتح اور مشکلات کے خاتمے کے لیے دعا کی۔
تقریب کے منتظمین نے کہا کہ میلادِ رسول اکرم(ص) اور ہفتۂ وحدت کا موقع مسلمانوں کے درمیان اتحاد و یکجہتی مضبوط کرنے اور تفرقہ پھیلانے والے عوامل کا مقابلہ کرنے کے عزم کی تجدید کا موقع ہونا چاہیے، خصوصاً ایسے وقت میں جب خطہ مسلسل بحران، جنگ اور جارحیت کا سامنا کر رہا ہے۔
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