بحرین کی جیل میں سید حسن نصراللہ کی توہین پر احتجاج؛ قیدیوں پر تشدد

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، بحرین کی الحوض الجاف جیل کی عمارت نمبر 17 میں قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ایک نئی تفصیل سامنے آئی ہے۔ یہ واقعہ جیل کے ایک محافظ کی جانب سے شہید سید حسن نصراللہ کی توہین کے بعد پیش آیا، جس کے نتیجے میں جیل میں کشیدگی پیدا ہوگئی۔
بحرینی قیدیوں کی جانب سے جاری بیان کے مطابق، جیل کے ایک محافظ نے سید حسن نصراللہ کے بارے میں توہین آمیز اور اشتعال انگیز الفاظ استعمال کیے، جس پر متعدد نوجوان قیدیوں نے احتجاج کیا۔ قیدیوں نے محافظ کے اس اقدام کو شرعی اور اخلاقی اعتبار سے ناقابلِ قبول قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ قیدیوں کے احتجاج کے بعد جیل انتظامیہ نے اپنے اہلکار بڑی تعداد میں وہاں تعینات کیے اور عمارت نمبر 17 پر دھاوا بول دیا۔ اہلکاروں نے قیدیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور انہیں توہین کا نشانہ بنایا۔
بحرینی قیدیوں نے حکام کو زیرِ حراست افراد کی جان و سلامتی کا مکمل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ اقدامات جاری رہے تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔
قیدیوں نے جیلوں میں اس طرح کے اقدامات فوری طور پر روکنے اور ان پر عائد دباؤ اور پابندیاں ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔
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