امین شہیدی: رسول اکرم(ص) پوری کائنات کے لیے رحمت اور انسانیت کے رہبر ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امتِ واحدہ پاکستان کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین امین شہیدی نے کہا کہ رسول اکرم(ص) پوری کائنات کی روح اور جان ہیں اور آپؐ کی سیرتِ مبارکہ پر غور کرنے سے انسان کے سامنے معرفت اور شعور کے نئے راستے کھلتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ رسول اکرم(ص) دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے تھے۔ آپؐ زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کامل مظہر تھے اور آپؐ کی سیرت ہمیں انسانیت، ہدایت، محبت، شعور اور معاشرتی ذمہ داری کا درس دیتی ہے۔
علامہ امین شہیدی نے تحریکِ منہاج القرآن کے زیر اہتمام منعقدہ بین الاقوامی میلادِ رسول(ص) کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے عظیم اجتماعات امتِ مسلمہ کے اتحاد اور اس کی نجات کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ رسول اکرم(ص) کا مقام و مرتبہ اور عظمتِ شان کائنات کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ کے علم اور مشیت میں نمایاں تھی۔
آپ کا تبصرہ