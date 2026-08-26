ایران کے خلاف جنگ میں امریکی فوجیوں کے جانی نقصانات چھپانے کا نیا سراغ

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی فوج، جو ایران کے خلاف جنگ کے آغاز سے ہی مختلف حربوں کے ذریعے اس جنگ میں اپنے ہلاک یا زخمی ہونے والے فوجیوں کی اصل تعداد عوام سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، کل پیر کو اپنے اعدادوشمار میں ساٹھ نئے زخمیوں کا نام شامل کر لیا ہے۔
اس اعدادوشمار کے ساتھ امریکہ نے اب تک ایران کے خلاف جنگ کے نتیجے میں اپنے 776 فوجیوں کے ہلاک یا زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔
رپورٹ کا خلاصہ:
امریکی وزارت دفاع (پینٹاگون) پر ایران کے خلاف جنگ میں اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں اور زخمیوں کی اصل تعداد چھپانے کے سنگین الزامات عائد ہوئے ہیں۔ تحقیقاتی ویب سائٹ "انٹرسیپٹ" کے مطابق سرکاری اعدادوشمار میں سینکڑوں کیسز درج نہیں کیے گئے ہیں، جبکہ امریکہ نے اب تک صرف 776 ہلاکتوں اور زخمیوں کی تصدیق کی ہے۔
پینٹاگون نے دو الگ الگ سسٹمز میں اعدادوشمار ریکارڈ کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے، جس سے شفافیت متاثر ہو رہی ہے۔ ایک اہم انکشاف یہ بھی ہے کہ امریکہ خاموشی سے ہلاکتوں اور لاشوں کی خدمات کے لئے نئے ٹھیکے دے رہا ہے، جس سے جانی نقصانات میں اضافے کا عندیہ ملتا ہے۔
ایران کے حالیہ حملوں میں امریکی اڈوں کو شدید نقصان پہنچا، تاہم امریکی حکام نے ہفتوں تک حقیقی اعدادوشمار جاری کرنے میں تاخیر کی اور اعداد و شمار میں مسلسل کمی بیشی کی گئی، جسے ایک امریکی اہلکار نے "اعداد کا کھیل" قرار دیا ہے۔
ایران نے جدید ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے امریکی فضائی دفاع کو کمزور کر دیا جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے دعوؤں کے برعکس ایرانی صلاحیتیں برقرار ہی نہیں رہیں، بلکہ ان میں زبردست اضافہ ہؤا ہے۔
متعدد امریکی ذرائع ابلاغ بشمول نیویارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے اس حقیقت کی تصدیق کی ہے کہ ایرانی حملوں نے امریکی افواج کی شدید کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔
پینٹاگون نے ان الزامات پر کوئی باقاعدہ جواب نہیں دے رہا ہے اور بہت سے ہلاک یا زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کو سرکاری فہرست میں شامل نہیں کیا گیا، جس سے خدشات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔
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