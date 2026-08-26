آبنائے ہرمز کے بارے میں ایران اور عمان کی مشترکہ پریس ریلیز

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ کل (منگل 25 اگست 2026ع کو) عمان کے وزیر خارجہ بدر البوسعیدی کے تہران کے دورے کے موقع پر، ایران اور عمان کی مشترکہ پریس ریلیز جاری کی گئی۔
اسلامی جمہوریہ ایران اور سلطنت عمان کا مشترکہ اخباری بیان حسب ذیل ہے:
عمان کے وزیر خارجہ جناب سید بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ایک دورے کے موقع پر اپنے ایرانی ہم منصب جناب ڈاکٹر سید عباس عراقچی کے ساتھ تعمیری مشاورت کی۔
یہ مشاورت اس اہمیت پر مرکوز تھی جس کے دونوں ممالک اپنی خودمختاری اور سالمیتی حقوق برقرار رکھتے ہوئے، آبنائے ہرمز کے ذریعے جہازرانی بحال کرنے کے لئے قائل ہیں۔ دونوں وزراء نے حالیہ جنگ اور اس کے تباہ کن نتائج کی وجہ سے آبنائے کی موجودہ صورت حال کے پیش نظر، ایک مرحلہ وار فریم ورک پر تبادلہ خیال کیا جو معاملات کو آگے بڑھانے کے لئے ایک عملی اور قابل نفاذ بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔
مجوزہ فریم ورک میں آبنائے ہرمز کے ذریعے ایک مشترکہ عارضی بحری راہداری کا قیام اور آبنائے سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کے لئے ایک مشترکہ منصوبے پر عملدرآمد کا معاہدہ شامل ہے۔ فریقین کے درمیان تکنیکی مذاکرات جاری رہیں گے تاکہ مستقل بحری راہداری، آبنائے کے مستقبل کے انتظام، نیز معلومات کے تبادلے، ٹریفک کی نگرانی، اور متعلقہ بحری اور سیکورٹی خدمات کی فراہمی کے لئے ایک نظام پر اتفاق کیا جا سکے۔
اس سلسلے میں، دونوں فریقوں نے خلیج فارس کے پانیوں سے متصل علاقائی ریاستوں کے ساتھ مشترکہ بات چیت کی اہمیت پر زور دیا۔
انہوں نے قابل اطلاق بین الاقوامی قوانین کی پاسداری اور ساحلی ممالک کے سالمیتی حقوق کے احترام کی ضرورت پر بھی تاکید کی۔
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ترجمہ: ابو فروہ
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