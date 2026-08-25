ایران پر امریکی پابندیاں کشیدگی میں مزید اضافہ کریں گی:چین

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، چین نے ایران کے خلاف امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی یکطرفہ پابندیوں کی مخالفت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن کی موجودہ پالیسی خطے میں کشیدگی کم کرنے کے بجائے حالات کو مزید خراب کر سکتی ہے۔
چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی نام نہاد ’’زیادہ سے زیادہ دباؤ‘‘ کی پالیسی اور اقتصادی پابندیاں مسائل کا حل نہیں ہیں۔ ان کے بجائے یہ اقدامات کشیدگی میں اضافے اور تنازع کے مزید پھیلنے کا خطرہ پیدا کر سکتے ہیں۔
ترجمان کے مطابق اختلافات کو دباؤ اور پابندیوں کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کے بجائے سفارتی ذرائع کو ترجیح دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں تمام فریقوں کو تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا چاہییں۔
چینی وزارت خارجہ نے خاص طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کو جلد از جلد بات چیت اور سفارتی رابطوں کی طرف واپس آنا چاہیے۔
بیجنگ نے واضح کیا کہ بات چیت اور مذاکرات ہی اختلافات کے حل اور خطے میں مزید کشیدگی کو روکنے کا مؤثر راستہ ہیں۔
چین اس سے قبل بھی امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد یکطرفہ پابندیوں کی مخالفت کر چکا ہے اور مؤقف اختیار کرتا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی مسئلے کو حل کرنے کے بجائے علاقائی عدم استحکام اور کشیدگی میں اضافہ کرتی ہے۔
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