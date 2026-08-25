ایران کے خلاف جنگ کے لیے امریکی حمایت کم ترین سطح پر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایک تازہ رائے شماری میں ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کی عوامی حمایت میں نمایاں کمی سامنے آئی ہے، جس کے بعد جنگ کی حمایت اپنے کم ترین درجے پر پہنچ گئی ہے۔
رپورٹ کے مطابق رائٹرز/ایپسوس کے سروے میں صرف 31 فیصد امریکی شہریوں نے ایران کے خلاف امریکی فوجی کارروائی کی حمایت کی۔ مارچ میں یہ شرح 37 فیصد جبکہ رواں ماہ کے آغاز میں 34 فیصد تھی۔
سروے کے نتائج کے مطابق جنگ کی حمایت میں کمی کی ایک بڑی وجہ ریپبلکن ووٹرز کے مؤقف میں تبدیلی ہے۔ مارچ میں 77 فیصد ریپبلکن امریکی فوجی کارروائی کے حامی تھے، تاہم تازہ سروے میں یہ تعداد کم ہو کر 69 فیصد رہ گئی ہے۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوامی مقبولیت بھی کم سطح پر برقرار ہے۔ تازہ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے حوالے سے امریکی معاشرے میں پہلے کے مقابلے میں اختلافات اور تحفظات میں اضافہ ہوا ہے۔
تجزیہ کاروں کے مطابق اگر جنگ کی مخالفت یا عدم حمایت کا رجحان جاری رہتا ہے تو ایران کے خلاف مزید فوجی کارروائیوں کے لیے واشنگٹن کو اندرونِ ملک سیاسی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
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