جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کی نئی گولہ باری

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، جنوبی لبنان میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے صہیونی فوج نے مختلف علاقوں پر تازہ توپخانے سے حملے کیے ہیں۔
لبنانی ذرائع کے مطابق صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے علاقے دوحہ کفررمان کو توپخانے سے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ علی الطاہر کے علاقے میں بھی گولہ باری کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی حملوں کا سلسلہ یہیں نہیں رکا بلکہ جنوبی لبنان کے المنصوری قصبے اور میفدون اور صربین کے اطراف کے علاقوں کو بھی توپخانے سے نشانہ بنایا گیا۔
لبنانی ذرائع کے مطابق جنوبی لبنان میں یہ تازہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب جنگ بندی کے باوجود صہیونی فوج کی جانب سے علاقے میں مسلسل فوجی کارروائیاں اور حملے جاری ہیں، جس سے جنگ بندی کی صورتحال مزید کشیدہ ہوگئی ہے۔
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