پاکستان: ایرانی صدر سے مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، پاکستانی وزیر داخلہ سینیٹر سید محسن رضا نقوی نے منگل کی صبح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ ایرانی صدر سے انتہائی مثبت اور تعمیری ملاقات کی۔
انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں ایران اور امریکا کے درمیان تنازع، مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی اور آئندہ کے لائحہ عمل سمیت اہم امور پر توجہ مرکوز رہی۔
نقوی نے کہا کہ ایرانی صدر نے اپنے ملک کا مؤقف اور خدشات واضح طور پر ہمارے سامنے رکھے اور متعلقہ امور پر انتہائی تعمیری تبادلہ خیال ہوا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی اور ملاقات انتہائی مثبت نتائج کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔
پاکستانی وزیر داخلہ نے امید ظاہر کی کہ یہ پیش رفت خطے میں مزید پیش رفت اور پائیدار امن کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔
واضح رہے کہ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے حوالے سے امریکا کی جانب سے اپنے وعدوں کی پاسداری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکا کو ایران کے ساتھ اپنے لہجے اور طرزِ عمل میں اصلاح کرنا ہوگی، کیونکہ دھونس اور طاقت کے استعمال پر انحصار صرف عملی عمل کو مزید پیچیدہ بنائے گا۔
ایرانی مجلس کے اسپیکر اور ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے بھی پاکستانی فوج کے کمانڈر سے ملاقات میں کہا کہ ’’ہم مفاہمتی یادداشت میں طے کی گئی شرائط پر عمل درآمد کے لیے کوشاں ہیں اور امریکا کو مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔‘‘
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