امریکہ کا خطے کے مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہوگا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران سلامتی کونسل کے سربراہ، محسن رضایی نے کہا ہے کہ خطے کے ممالک اپنے مستقبل کے فیصلے خود کریں گے اور آنے والے وقت میں امریکہ کے لیے خطے میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔
عراقی سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ فائق زیدان سے ملاقات میں محسن رضایی نے کہا کہ ایران ایک آزاد، مضبوط اور خودمختار عراق کا خواہاں ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ خطے کے ممالک کو اپنے مستقبل کے بارے میں خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ رضایی کے مطابق، علاقائی معاملات میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت کا دور ختم ہونا چاہیے اور امریکہ مستقبل کے مشرقِ وسطیٰ میں فیصلہ کن کردار ادا نہیں کر سکے گا۔
ایرانی عہدیدار نے ایران مخالف مسلح گروہوں کی جانب سے دونوں ممالک کی سرحدوں سے سرگرمیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان گروہوں کی موجودگی کے معاملے کو حل کیا جانا ضروری ہے۔
دوسری جانب فائق زیدان نے ایران کی حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ایرانی قیادت کو عراقی حکام کا سلام پہنچایا۔ انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی اور ابو مہدی المہندس کی یاد کو بھی خراجِ عقیدت پیش کیا۔
عراقی عہدیدار نے ایران اور عراق کے درمیان علاقائی تعاون اور مشترکہ سرحدوں کی سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
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