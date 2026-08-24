جے ڈی وینس کی ایران کو نئی دھمکی: امریکا کے پاس دباؤ ڈالنے کے کئی آپشنز موجود ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن کے پاس تہران سے نمٹنے کے لیے مختلف ذرائع اور اقدامات موجود ہیں، جن میں بعض سخت اور بعض اقتصادی نوعیت کے ہیں۔
وینس نے نیوزمیکس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا مشرق وسطیٰ میں امریکی موجودگی کا بنیادی مقصد ہے۔
امریکی نائب صدر نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تہران تیل اور گیس کی عالمی تجارت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو امریکا اسے اس کی ’’قیمت‘‘ چکانے پر مجبور کرسکتا ہے۔
انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کی کوششوں کے باوجود امریکا اب بھی اس آبی گزرگاہ سے روزانہ 70 لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ بیرل تیل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
وینس کے اس دعوے کے برعکس، حالیہ بحری نگرانی کے اعداد و شمار میں آبنائے ہرمز سے تجارتی آمدورفت میں نمایاں کمی سامنے آئی ہے، جبکہ امریکی حکام کے تیل کی ترسیل سے متعلق دعووں اور آزاد ذرائع کے اعداد و شمار میں بھی واضح فرق رپورٹ ہوا ہے۔ (wsj.com)
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