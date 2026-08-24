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جے ڈی وینس کی ایران کو نئی دھمکی: امریکا کے پاس دباؤ ڈالنے کے کئی آپشنز موجود ہیں

24 اگست 2026 - 15:46
News ID: 1856494
جے ڈی وینس کی ایران کو نئی دھمکی: امریکا کے پاس دباؤ ڈالنے کے کئی آپشنز موجود ہیں

امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے خلاف مزید اقدامات کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن کے پاس تہران سے نمٹنے کے لیے مختلف ذرائع موجود ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکنا مشرق وسطیٰ میں امریکی موجودگی کا بنیادی مقصد ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایران کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ واشنگٹن کے پاس تہران سے نمٹنے کے لیے مختلف ذرائع اور اقدامات موجود ہیں، جن میں بعض سخت اور بعض اقتصادی نوعیت کے ہیں۔

وینس نے نیوزمیکس کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا مشرق وسطیٰ میں امریکی موجودگی کا بنیادی مقصد ہے۔

امریکی نائب صدر نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تہران تیل اور گیس کی عالمی تجارت میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو امریکا اسے اس کی ’’قیمت‘‘ چکانے پر مجبور کرسکتا ہے۔

انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کی بندش کی کوششوں کے باوجود امریکا اب بھی اس آبی گزرگاہ سے روزانہ 70 لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ بیرل تیل نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

وینس کے اس دعوے کے برعکس، حالیہ بحری نگرانی کے اعداد و شمار میں آبنائے ہرمز سے تجارتی آمدورفت میں نمایاں کمی سامنے آئی ہے، جبکہ امریکی حکام کے تیل کی ترسیل سے متعلق دعووں اور آزاد ذرائع کے اعداد و شمار میں بھی واضح فرق رپورٹ ہوا ہے۔ (wsj.com)

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