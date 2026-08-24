عمان کے وزیر خارجہ اہم مشاورت کے لیے تہران پہنچیں گے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمان کے وزیر خارجہ سید بدر البوسعیدی کے تہران کے آئندہ دورے کی اطلاع دی۔
اسماعیل بقائی کے مطابق، عمانی وزیر خارجہ کا دورہ منگل 25 اگست کو متوقع ہے۔ اس دوران وہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ملاقات کریں گے اور دوطرفہ و علاقائی امور پر بات چیت کریں گے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ دورہ ایران اور عمان کے درمیان دوطرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان جاری سیاسی مشاورت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور عمان آبنائے ہرمز کے ساحلی ممالک کی حیثیت سے خطے میں امن و سلامتی کے فروغ کے لیے مسلسل مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
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