کینیڈا کا کمپنیوں کو اسرائیلی بستیوں سے کاروباری روابط پر خبردار کرنے کا فیصلہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کینیڈا کی وزیر خارجہ نے اسرائیلی بستیوں سے متعلق کاروباری سرگرمیوں میں شامل ہونے کے ممکنہ قانونی، مالی اور ساکھ سے متعلق نتائج کی جانب توجہ دلاتے ہوئے ملکی کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ ایسی سرگرمیوں میں براہِ راست یا بالواسطہ شرکت سے گریز کریں۔
انیتا آنند نے کینیڈین کمپنیوں کو خبردار کیا کہ اسرائیلی بستیوں سے متعلق کاروباری سرگرمیوں میں شمولیت سے انہیں قانونی اور مالی خطرات کے ساتھ ساتھ اپنی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا بھی سامنا ہوسکتا ہے۔
عرب21 کی رپورٹ کے مطابق، انیتا آنند نے کہا کہ کینیڈا کی حکومت اپنی کمپنیوں کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ ایسی کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہ لیں جو براہِ راست یا بالواسطہ اسرائیلی بستیوں یا ان سے منسلک تشدد کی حمایت کرتی ہو یا ایسی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں مدد فراہم کرتی ہو۔
کینیڈین وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ کینیڈا بین الاقوامی قوانین کے تحت مقبوضہ مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں قائم اسرائیلی بستیوں کو غیر قانونی سمجھتا ہے۔
انہوں نے کینیڈین کمپنیوں پر زور دیا کہ وہ ان بستیوں سے منسلک تمام اقتصادی اور مالی سرگرمیوں سے دور رہیں۔
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