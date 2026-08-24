مفتی جعفری لبنان: ملک کی بقا فوج، مزاحمت اور قومی اتحاد کے تحفظ سے وابستہ ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شیخ احمد قبلان نے لبنان کے قصبے یونین میں درّہ اور حیدر خاندانوں کے درمیان صلح و مفاہمت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی عوام کی اولین ترجیح ریاست کو مضبوط بنانا اور ملک کے سیاسی نظام کے تحفظ کے لیے منصفانہ قومی منصوبہ تشکیل دینا ہونی چاہیے۔
انہوں نے قومی اتحاد کو لبنان کے سیاسی نظام کو مضبوط بنانے اور ریاستی اداروں کو مستحکم کرنے کا بنیادی راستہ قرار دیا۔
لبنان کے ممتاز مفتی جعفری نے آئینی ڈھانچے اور قومی نظریے کو کمزور کرنے کی کوششوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لبنان داخلی اتحاد اور آزاد قومی فیصلے کے بغیر موجودہ بحرانوں سے نہیں نکل سکتا۔
شیخ احمد قبلان نے کہا کہ ریاست کے پاس اپنے شہریوں کے تحفظ، ملکی خودمختاری کے دفاع اور سرحدوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت ہونی چاہیے۔
انہوں نے موجودہ لبنانی حکومت کی کارکردگی پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ حکومت اور اس کے ادارے ملک کے تمام مسائل حل کردیں گے۔ ان کے بقول موجودہ حکام بحرانوں کے حل کے بجائے ملک کو سیاسی اور سلامتی کے میدان میں امریکا اور اسرائیل کے مفادات کی تکمیل کی جانب لے جا رہے ہیں۔
انہوں نے اس صورتحال کو لبنان کی خودمختاری اور قومی اتحاد کو کمزور کرنے کا سبب قرار دیا۔
قبلان نے جنوبی سرحدوں کے تحفظ میں لبنانی فوج کے کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی سرحد پر فوج کی موجودگی اور اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے آزاد قومی فیصلے کے بغیر حقیقی خودمختاری کا تصور ممکن نہیں۔
انہوں نے فوج، مزاحمت اور قومی اتحاد کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو بھی ضروری قرار دیتے ہوئے کہا کہ لبنان کی بقا ان تینوں عناصر کے بغیر ممکن نہیں۔
لبنان کے ممتاز مفتی جعفری نے آخر میں ایک آزاد اور خودمختار ریاست کے قیام پر زور دیا اور خبردار کیا کہ لبنان کے سیاسی، سلامتی اور عدالتی اختیارات بیرونی قوتوں کے حوالے کرنے کی کسی بھی کوشش کی مزاحمت کی جانی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ لبنان کے تحفظ کے لیے قومی اتحاد اور ملکی خودمختاری کا دفاع ضروری ہے اور لبنان کو امریکا اور اسرائیل کے علاقائی منصوبوں پر عمل درآمد کا میدان بننے سے روکنا ہوگا۔
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