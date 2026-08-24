عمار حکیم: ہتھیاروں پر ریاست کا اختیار سیاسی نعرہ نہیں، قومی ضرورت ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، سید عمار حکیم نے پیر کے روز میلادِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ہتھیاروں کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہونا چاہیے اور اسے ریاستی نظام کی تکمیل کی جانب ایک قدم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ ہتھیاروں کو ریاست کے اختیار میں لانے کے عمل کو کسی نئے تنازع کا سبب بنانے کے بجائے ریاست کو مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا جائے۔ مذاکرات کو سماجی امن کے تحفظ کا راستہ اور ملک کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو ایک مضبوط، محفوظ اور متحد عراق کی تعمیر کا وسیلہ بنانا چاہیے۔
عمار حکیم نے واضح کیا کہ جنگ اور امن کا فیصلہ کرنے اور طاقت استعمال کرنے کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہونا چاہیے۔ انہوں نے ہتھیاروں کو ریاست کے کنٹرول میں لانے کے لیے قومی سطح پر مذاکرات، باہمی مفاہمت اور مرحلہ وار پیش رفت پر مبنی عمل شروع کرنے پر زور دیا۔
انہوں نے قانون کی بالادستی پر بھی زور دیتے ہوئے کہا کہ قانون کسی استثنا کے بغیر سب کے لیے قابلِ عمل اور سب سے بالاتر ہونا چاہیے۔
عمار حکیم نے خبردار کیا کہ فرقہ واریت اور نفرت انگیز بیانیے کو عراقی عوام کے درمیان اتحاد کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔
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