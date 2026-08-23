یمن: حزب اللہ پر امریکی پابندیاں اسرائیل کی فوجی شکست کا ثبوت ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی وزارتِ خارجہ نے حزب اللہ کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیوں پر سخت ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان کی مزاحمت کو نشانہ بنانا دراصل اسرائیل کی فوجی ناکامی اور اس کی حمایت میں امریکی کردار کا واضح ثبوت ہے۔
یمنی وزارتِ خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں حزب اللہ اور لبنانی مزاحمت کو کسی بھی فریق کی جانب سے نشانہ بنانا اسرائیل کی کھلی حمایت اور اس کے جرائم میں عملی شرکت کے مترادف ہے۔
بیان کے مطابق امریکہ نے اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے لبنان کے ایک اہم حصے کو پابندیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمنی وزارتِ خارجہ نے ان امریکی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک کے درمیان تعلقات کو منظم کرنے والے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔
یمن کی وزارتِ خارجہ نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ جب اسرائیل اپنے فوجی اہداف حاصل کرنے اور میدانِ جنگ میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے تو امریکہ اس کا کردار سنبھالنے کے لیے میدان میں آجاتا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ حزب اللہ کے خلاف امریکی پابندیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اسرائیل فوجی میدان میں اپنی مطلوبہ کامیابی حاصل نہیں کرسکا۔
یمنی وزارتِ خارجہ نے مزید کہا کہ اسرائیل کی حمایت میں عائد کی جانے والی پابندیاں مزاحمت کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں، تاہم اس طرح کے اقدامات خطے میں جاری کشیدگی کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔
یمن کی وزارتِ خارجہ نے لبنانی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تاریخ کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے کا نتیجہ بالآخر شکست کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یمن لبنان کی مزاحمت کے خلاف امریکی دباؤ اور پابندیوں کو اسرائیل کے مفادات کے تحفظ کی کوشش سمجھتا ہے۔
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