جب ہم چاہیں، انصار اللہ باب المندب بند کرنے کے لیے تیار ہے:حزب اللہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حزب اللہ کی سیاسی کونسل کے نائب سربراہ محمود قماطی نے کہا ہے کہ یمن کی تحریک انصار اللہ لبنان کی مزاحمت کی حمایت میں آبنائے باب المندب کو بند کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے مطابق مزاحمت کے پاس اسرائیلی کارروائیوں کے جواب کے لیے تمام آپشنز موجود ہیں۔
قماطی نے لبنانی نشریاتی ادارے المنار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مزاحمت اب بھی مضبوط اور اپنی صلاحیتیں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ مرحلے میں اسرائیلی حملوں کا فوری جواب نہ دینا کمزوری یا بے بسی کی علامت نہیں ہے۔
انہوں نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل لبنان کی سرزمین میں مزید پیش قدمی یا نئے علاقوں پر قبضے کی کوشش کرتا ہے تو مزاحمت کی جانب سے میدانی صورتحال کے مطابق فیصلہ کن اور مناسب جواب دیا جائے گا۔
حزب اللہ رہنما نے مزاحمتی محور کی جانب سے لبنان کی حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی انصار اللہ تحریک نے واضح کیا ہے کہ اگر لبنان کی مزاحمت اور اس کے حامیوں کا محاصرہ کیا گیا تو وہ آبنائے باب المندب بند کرنے اور اس کی کنجی مزاحمت کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہے۔
قماطی نے کہا کہ حزب اللہ اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور لبنان کی مکمل خودمختاری کے حصول تک اپنی مزاحمت جاری رکھے گی۔
محمود قماطی نے امریکہ کے ساتھ ممکنہ مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ حزب اللہ نے امریکیوں سے براہِ راست رابطے کا دروازہ مکمل طور پر بند نہیں کیا، تاہم کسی بھی مذاکرات کا فیصلہ قومی مفادات اور مناسب حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔
انہوں نے جنوبی لبنان میں ایرانی فورسز کی موجودگی کے دعووں کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مزاحمتی صفوں میں کسی بھی ایرانی فوجی کی موجودگی نہیں ہے۔
حزب اللہ رہنما نے کہا کہ مزاحمت دشمن کی کارروائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ممکنہ راستوں کا جائزہ لے رہی ہے اور اسرائیل کو یہ احساس نہیں ہونے دیا جائے گا کہ وہ جب چاہے لبنان پر حملہ کرسکتا ہے اور اسے کسی ردعمل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ مزاحمت لبنان کی سرزمین کی مکمل آزادی اور ملک کی خودمختاری کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔
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