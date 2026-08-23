ترکی نے انٹرپول سے نیتن یاہو کی گرفتاری کا مطالبہ کر دیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ترکی نے اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو کی گرفتاری کے لیے عالمی پولیس ادارے انٹرپول سے باضابطہ درخواست کی ہے۔
امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے رپورٹ کیا ہے کہ ترکی نے اسرائیل کی جانب سے فریڈم فلوٹیلا (Freedom Flotilla) پر حملوں کے بعد انٹرپول سے بنیامین نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کی درخواست کی ہے۔
رپورٹ کے مطابق یہ اقدام اسرائیلی حملوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا ہے۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ترکیہ اور نیتن یاہو کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے قبل نیتن یاہو نے ترکیہ کو دوبارہ دھمکی دی تھی، جس پر ترک حکام نے سخت ردعمل ظاہر کیا تھا۔
ترکی کے ایک حکومتی عہدیدار نے نیتن یاہو کی جانب سے دی جانے والی دھمکیوں کو ان کی بین الاقوامی تنہائی کی علامت قرار دیا تھا۔
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