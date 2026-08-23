مشکلات کے باوجود عوام دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ملک میں موجود اختلافات اور عوامی شکایات کے باوجود ایرانی عوام نے بیرونی دشمن کے مقابلے میں متحد ہو کر اپنے وطن کا دفاع کیا۔
ایرانی صدر نے یومِ ڈاکٹر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کا خیال تھا کہ سکیورٹی فورسز، بسیج اور بعض فوجی مراکز پر حملوں کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئیں گے اور ملک کے اندر بدامنی اور بغاوت کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔
پزشکیان کے مطابق دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اہم شخصیات کی شہادت اور حملوں کے ذریعے چند دنوں میں ایران کو کمزور اور تقسیم کیا جا سکتا ہے، تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔
انہوں نے کہا کہ عوام کو حکومت سے اختلافات یا شکایات ہو سکتی ہیں، لیکن جب وطن کا معاملہ آتا ہے تو سب متحد ہو جاتے ہیں اور ایران کے دفاع کے لیے ایک آواز بن جاتے ہیں۔
ایرانی صدر نے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں کو حکومت سے شکایات تھیں، وہ بھی مشکل وقت میں میدان میں کھڑے رہے اور دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔
پزشکیان نے جنگ کے دوران طبی شعبے کے کردار کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹرز اور طبی عملے نے مشکل حالات کے باوجود اسپتالوں میں خدمات جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کئی ایسے طبی کارکن بھی ڈیوٹی پر نہ ہونے کے باوجود اسپتال پہنچے اور زخمیوں و شہریوں کی خدمت میں مصروف رہے۔
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