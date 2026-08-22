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امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛

کوئی ملک کسی ملک کو تیسرے ملک سے تجارت سے نہیں روک سکتا: اسماعیل بقائی

23 اگست 2026 - 02:00
News ID: 1855812
مآخذ: ذرائع
کوئی ملک کسی ملک کو تیسرے ملک سے تجارت سے نہیں روک سکتا: اسماعیل بقائی

اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی پابندیوں پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا: ہے کہ امریکہ کی نئی پابندیاں صرف ایران کے خلاف جاری معاشی جنگ تک محدود نہیں بلکہ اقوامِ متحدہ کے ہر خود مختار رُکن ملک پر علاقائی حدود سے ماوراء خودمختاری مسلط کرنے کا ایک دعویٰ ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ کسی خود مختار ملک پر اس کی جائز پالیسیاں تبدیل کرانے کے لئے معاشی دباؤ ڈالنا بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے۔

اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ کوئی ملک غیر ملکی اداروں کو کسی تیسرے ملک سے قانونی تجارت ترک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔

ان کا کہنا ہے کہ ایسی ثانوی پابندیوں کی بین الاقوامی قانون میں کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے، یہ اقوامِ متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں۔

دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماقت کی انتہا کرتے ہوئے ـ ایران میں موجودہ قانونی اور منتخب صدر کو نظر انداز کرتے ہوئے ـ ہرزہ سرائی کی ہے کہ ایران میں کوئی بھی صدر بننا نہیں چاہتا جو میرے لئے ایک مسئلہ ہے!

جنوبی کیرولائنا میں سینیٹر ڈارلین گراہم کی حمایت میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے وہمیات کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا کہ ایران کے پاس اب بحریہ، فضائیہ، ریڈار، فنی آلات اور دفاعی ساز و سامان کی تیاری کی صلاحیت نہیں رہی۔ لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ اگر ایران کے پاس بحریہ، فضائیہ، ریڈار اور فنی آلات نہیں ہیں تو اس ملک نے نے خلیج فارس اور مغربی ایشیا میں اس کے دانت کیونکر کَھٹّے کر دیئے اور اس کے درجنوں طیارے اور سینکڑوں ڈرون کیونکر تباہ کر دیئے!؟

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